В Киргизии будут праздновать день восстания против Российской империи

Самые кровавые события в Киргизии произошли осенью 1916 года.

В Киргизии президент Алмазбек Атамбаев подписал указ о переименовании Дня Октябрьской революции в День истории и памяти предков.

Как сообщает пресс-служба киргизского лидера, 7 и 8 ноября в стране будут вспоминать события 1916 года, когда произошло восстание против Российской империи.

"В целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, постановляется: "Объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков", —ьговорится в указе.

В документе подчеркивается, что киргизский народ всю свою трехтысячелетнюю историю стремился к независимости.

"Стремление народа к свободе было основной движущей силой событий 1916 года. Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания", — говорится в указе.

Подчеркивается, что самые кровавые события произошли осенью 1916 года.

Отмечается, что 7 и 8 ноября в стране продолжат отмечать годовщину Великой Октябрьской Социалистической революции, а также вспоминать жертв политических репрессий советского времени.

Восстание 1916 года в Средней Азии, в том числе и на территории современной Киргизии, началось после указа о привлечении на тыловые работы мужского населения региона. Сначала беспорядки вспыхнули в июле в городе Ходженте Самаркандской области и охватили практически всю Среднюю Азию и Казахстан.

Протестующие совершали нападения на русские поселения, убивая мирных жителей. Подавление мятежа также вызвало жертвы среди населения края, вынудив многих представителей народов региона бежать за пределы Российской империи.

фото: sng.today