В Киргизии возле поселка разбился Boeing, десятки человек погибли

Трагедия случилась сегодня утром под столицей страны.

Место происшествия Скриншот видео с youtube.com

В понедельник утром, 16 января, под Бишкеком (столица Киргизии) возле аэропорта в районе дачного поселка упал грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines, погибли более 30 человек.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные представителя пресс-службы Минздрава страны.

В то же время агентство уточнило, что авиалайнер выполнял рейс Гонконг — Бишкек.

"Данные по погибшим в результате крушения самолета уточняются, списки разнятся, но речь идет не менее чем о 30 погибших из числа местных жителей и членов экипажа", — сказала собеседница журналистов.

С места происшествия госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей, у всех тяжелые травмы и ожоги. По данным минтранспорта и дорог Киргизии, борт разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас".

Напомним, 25 декабря самолета Минобороны России Ту-154 упал в Черное море вскоре после дозаправки в Сочи, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Позже были найдены все самописцы лайнера. Версии авиакатастрофы можно узнать здесь.

Видео: Дастан Кадыркулов