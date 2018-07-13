В Китае прогремел взрыв в промышленном парке, начался пожар: много жертв

Трагедия произошла в провинции Сычуань, возгорание уже потушили.

В Китае в промышленном парке произошел взрыв, начался пожар, погибли 19 человек Reuters

В четверг вечером, 12 июля, в Китае в уезде городского округа Ибинь Цзянъань (провинция Сычуань) в промышленном парке произошел взрыв , начался пожар, погибли 19 человек, а 12 — получили травмы.

Возгорание произошло в помещении научно-технической компании "Хэнда", пишет "Синьхуа" со ссылкой на данные властей.

"… пожар на месте происшествия был потушен. Жизни 12 пострадавших вне опасности… причины взрыва расследуются", — отметило агентство.

Напомним, 29 июня в Китае пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем, погибли 18 человек, а 14 — пострадали. Узнать больше о смертельной аварии можно здесь.

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