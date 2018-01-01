В КНДР назвали сроки закрытия ядерного полигона

Заявление Пхеньяна прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером.

КНДР закроет ядерный полигон Reuters

Закрытие ядерного полигона КНДР произойдет в промежутке между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий, сообщило национальное новостное агентство КНДР.

"Институт ядерного оружия и другие соответствующие учреждения проводят технические мероприятия по демонтажу ядерного полигона КНДР в целях обеспечения прозрачности прекращения ядерных испытаний", — говорится в заявлении.

Согласно сообщению, демонтаж ядерного полигона предусматривает обрушение всех туннелей при помощи взрывов, блокирование входов и ликвидацию всех условий для наблюдения, помещений для исследований и постов охраны, передает Reuters.

Заявление Пхеньяна прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Глава КНДР пообещал, что допустит к наблюдению за закрытием полигона южнокорейских и американских журналистов.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

Напомним, Дональд Трамп писал, что его "долгожданная" встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня. Позже глава США сказал, что встретится с лидером Северной Кореи для обеспечения мирного будущего всей планеты.

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