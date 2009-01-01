В КНДР очень "разгневали" лидера, приказал расстрелять 5 высокопоставленных силовиков

Ким Чен Ын казнил чиновников из-за отчетов, которые ему не понравились.

Ким Чен Ын. Reuters

В Северной Корее пятерых высокопоставленных сотрудников органов безопасности страны расстреляли из зенитных установок.

По информации Южнокорейской разведки, северокорейских чиновников обвинили в предоставлении якобы ложных отчетов лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который был этим очень "разгневан". Что это были за отчеты, которые так раздражали Ким Чен Ына, не сообщается, пишет Deutsche Welle.

По данным разведки, освобождение в январе 2017 министра госбезопасности КНДР Ким Вон Хонга, обвиняемого в коррупции, имеет непосредственное отношение к ложным отчетам, из-за которых были казнены сотрудники ведомства.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи казнил родного дядю.

Стоит также отметить, что в Малайзии убит брат лидера Северной Кореи Ким Чен Нам, который долгое время проживал за границей.

Кроме того полиция Малайзии считает, что брата лидера КНДР убили одним из самых опасных токсинов в мире.