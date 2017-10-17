В КНДР предупредили: ядерная война может начаться в любой момент

КНДР поддерживает идею полного запрета ядерного оружия, однако намерена сохранять свой арсенал, пока им обладают США.

Запуск ракеты в КНДР, иллюстрация. Reuters

Cитуация на Корейском полуострове достигла критической точки и в любой момент в регионе может начаться ядерная война.

Об этом сказал заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи, сообщает РИА Нововсти.

"Ситуация на Корейском полуострове, на которой сосредоточено внимание всего мира, достигла критической точки, и ядерная война может начаться в любой момент", — заявил Ким Ин Рен.

Наличие у Пхеньяна ядерного оружия и баллистических ракет, по словам дипломата, "является оправданной мерой по самозащите".

"Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время", — подчеркнул представитель КНДР.

Он также заявил, что КНДР поддерживает идею полного запрета ядерного оружия, однако намерена сохранять свой арсенал, пока им обладают США.

"Пока враждебная линия и ядерная угроза со стороны США не будут полностью искоренены, мы никогда и ни при каких обстоятельствах не будем вести переговоры по нашему ядерному оружию и баллистическим ракетам и никогда даже на дюйм не отступим от выбранного нами пути", — заверил он.

В этом году, по его словам, КНДР "прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил страны" и теперь обладает "различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет".

"Вся территория США находится в зоне (полета — ред.) наших ракет, и, если США осмелятся хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную землю, они не избегут нашего жестокого наказания", — пообещал Ким Ин Рен.

Напомним, в США заявили, что армия должна готовиться к военному конфликту с КНДР.

Стоит отметить, что в последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН.

В частности, 19 сентября президент США с трибуны Генассамблеи ООН пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится. Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал выступление Трампа "собачьим лаем", лидер КНДР Ким Чен Ын посчитал речь Трампа объявлением войны Пхеньяну.