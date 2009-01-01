В КНДР пригрозили США ракетными ударами по военным базам

Трамп сказал, что если страна продолжит угрожать США, то ее ждет "огонь и ярость" Вашингтона.

Ракета КНДР, иллюстрация Reuters

Вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР, Северная Корея) объявили, что они рассматривают возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам, где находятся военные базы США.Об этом пишет УНИАН , ссылаясь на данные агентства Yonhap.

По его данным, Пхеньян "предупредил, что он готов вести тотальную войну, если Вашингтон начнет превентивную войну против него".

"Военные КНДР заявили, что сейчас тщательно изучается оперативный план нанесения удара по районам, расположенным вокруг Гуама с помощью баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12", — говорится в статье.

При этом они добавили, что план будет передан верховному командованию КНДР "после полного изучения и доработки". До этого президент США Дональд Трамп говорил, что если страна продолжит угрожать США, то ее ждет "огонь и ярость" Вашингтона, сообщил Reuters.

"Северной Корее лучше прекратить угрожать США. Или (их действия — Ред.) будут встречены огнем и яростью, которых этот мир еще не видел", — сказал американский лидер.