В КНДР пригрозили США ракетными ударами по военным базам

Трамп сказал, что если страна продолжит угрожать США, то ее ждет "огонь и ярость" Вашингтона.
По его данным, Пхеньян "предупредил, что он готов вести тотальную войну, если Вашингтон начнет превентивную войну против него".
"Военные КНДР заявили, что сейчас тщательно изучается оперативный план нанесения удара по районам, расположенным вокруг Гуама с помощью баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12", — говорится в статье.
При этом они добавили, что план будет передан верховному командованию КНДР "после полного изучения и доработки". До этого президент США Дональд Трамп говорил, что если страна продолжит угрожать США, то ее ждет "огонь и ярость" Вашингтона, сообщил Reuters.
"Северной Корее лучше прекратить угрожать США. Или (их действия — Ред.) будут встречены огнем и яростью, которых этот мир еще не видел", — сказал американский лидер.