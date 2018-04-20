В КНДР решили прекратить ядерные испытания и запуски баллистических ракет

В северной части республики будут прекращены ядерные испытания.
КНДР также перестанет запускать межконтинентальные баллистические ракеты, пишет Yonhap со ссылкой на Центральное северокорейское информационное агентство (KCNA).
По его данным, государство "прекратит ядерные испытания в северной части страны, чтобы подтвердить обещание приостановить ядерные испытания".
Ранее глава Северноий Кореи Ким Чен Ын говорил, что страна пойдет на денуклеаризацию Корейского полуострова (сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства), если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США.
Напомним, в сентябре 2017 года Совбез ООН ужесточил санкций против КНДР, введенные из-за запусков баллистических ракет и ее ядерной программы. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении Штатами новых ограничительных мерах в отношении республики, а потом "свежими" санкциями ее наказал Евросоюз.
Читайте наши новости в Телеграм: