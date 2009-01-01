В Северной Корее считают, что США объявили им войну

В МИДе республики утверждают, что теперь она имеет право сбивать американские стратегические бомбардировщики.

Флаг КНДР, иллюстрация Reuters

Министерство иностранных дел(Северная Корея) заявило, что США объявили стране войну.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства, пишет УНИАН.

В МИДе утверждают, что теперь республика имеет право сбивать стратегические бомбардировщики Штатов, даже если они не находятся в ее воздушном пространстве.



Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын говорил, что страна почти завершила создание ядерных вооруженных сил. Президент США Дональд Трамп назвал его "человеком-ракетой". Постоянный представитель Штатов при ООН Никки Хейли говорила, что КНДР будет уничтожена, если Америке придется защищаться или защищать своих союзников.

В сентябре Совбез ООН ужесточил санкций против республики, введенные из-за запусков баллистических ракет и ее ядерной программы, позже глава США подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении Северной Кореи.