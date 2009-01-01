В Северной Корее считают, что США объявили им войну

В МИДе республики утверждают, что теперь она имеет право сбивать американские стратегические бомбардировщики.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства, пишет УНИАН.
В МИДе утверждают, что теперь республика имеет право сбивать стратегические бомбардировщики Штатов, даже если они не находятся в ее воздушном пространстве.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын говорил, что страна почти завершила создание ядерных вооруженных сил. Президент США Дональд Трамп назвал его "человеком-ракетой". Постоянный представитель Штатов при ООН Никки Хейли говорила, что КНДР будет уничтожена, если Америке придется защищаться или защищать своих союзников.
В сентябре Совбез ООН ужесточил санкций против республики, введенные из-за запусков баллистических ракет и ее ядерной программы, позже глава США подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении Северной Кореи.