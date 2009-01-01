В КНДР запустили неизвестную ракету

Южнокорейские военные сообщали, что Северная Корея осуществила запуск ракеты неопределенной модификации.

Запуск ракеты в КНДР, иллюстрация. Reuters Северная Корея осуществила запуск ракеты неопределенной модификации. По данным Минобороны Южной Кореи, запущенная КНДР ракета пролетела около 500 километров.

Об этом со ссылкой на южнокорейские СМИ, сообщает "Интерфакс".

"Северная Корея провела сегодня днем пуск неизвестной ракеты из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо", — говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.

По данным агентства "Киодо", в связи с пуском ракеты КНДР, кабинет министров Японии созывает совещание национального совета безопасности.

О запуске ракеты КНДР узнала и администрация США. Там заявили, что дальность запущенной ракеты была меньше, чем предыдущих.

"Мы осведомлены, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Дальность этой системы, которая прошла последнее испытание в феврале, была меньше, чем у ракет, которые КНДР запускала в ходе последних трех испытаний", — сказал представитель Белого Дома.

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