В КНДР запустили ракету средней дальности, США и Япония назвали это провокацией

Ракета не представляла угрозы Северной Америке, говорится в сообщении.

Reuters

Сегодня, 12 февраля, Северная Корея произвела запуск ракеты средней дальности, что стало первым ракетным пуском Северной Кореи с момента прихода в США новой администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщило Стратегическое командование вооруженных сил США, пишет AP.

Согласно данным ведомства, ракета не представляла угрозы Северной Америке. Запуск был произведен около северо-западного города Кусон.

МИД Южной Кореи расценивает запуск, как попытку привлечь внимание мирового сообщества и послать сигнал новой администрации США.

Между тем, в Токио и Вашингтоне назвали провокацией, которая произошла во время визита премьера Японии Синдзо Абэ в США и его переговоров с Трампом, сообщает Reuters.

Главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио выражает протест в связи с этим запуском и донесет его по дипломатическим каналам до властей Северной Кореи, используя китайский "канал".

Дональд Трамп и Синдзо Абэ. Reuters

В Белом доме пуск ракеты также назвали провокацией, однако пояснили, что он не стал сюрпризом. При этом администрация Трампа рассматривает широкий спектр возможных ответов на действия Пхеньяна, вплоть до ужесточения санкций и увеличения военного присутствия в регионе.

После сообщений о пуске ракеты КНДР Трамп и Абэ выступили перед журналистами с совместным заявлением.

Абэ назвал запуск "абсолютно неприемлемым", а Трамп заявил, что США на сто процентов поддерживают Японию.

Ранее военные Южной Кореи, Японии и США заявили, что около 7:55 утра по местному времени КНДР совершила запуск ракеты, предположительно баллистической. Она, по данным из Сеула, пролетела около 500 километров и упала в Японском море, не нанеся ущерба, пишет РБК.

#ICYMI: Joint Statement with Prime Minister Shinzo Abe on North Korea. pic.twitter.com/qEC87FKB1D — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 лютого 2017 р.





Модель ракеты и ее характеристики будут известны после обработки всей информации о запуске, при этом американские военные уточнили, что ракета вряд ли была межконтинентальной.

По предварительным данным Пентагона, КНДР запустила ракету средней дальности. В пятницу, 10 февраля Трамп и Абэ провели официальные переговоры в Белом доме, после чего отправились во Флориду, где продолжили общение в ходе игры в гольф. Трамп заявил позже, что они с Абэ "чудесно провели время".

Напомним, ранее Трамп заявлял, что межконтинентальные баллистические ракеты, которые создает Северная Корея, не способны достичь США.