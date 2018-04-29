В конце апреля Россию неожиданно завалило снегом: фото и видео

29 апреля в России все еще идет снег.

В воскресенье, 29 апреля, в российской Перми неожиданно выпал снег.

Соответствующими фото и видео делятся в сети местные жители.

"29 апреля. Снег валит, как еще не валил в этом году. Пермь, что ты делаешь?", "Уже так хочется тепла!)", "Да где же весна?", "Ничего себе, опять зима", "Весна в России - это когда пока ты искал летние вещи, выпал снег", "Да, жаль, у нас уже все загорают!", — прокомментировали неожиданный апрельский снег в сети.





Напомним, ранее ряд регионов России накрыло сильными снегопадами.

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