В Конгрессе США решили выделить Украине на безопасность 250 миллионов долларов

Средства должны быть направлены на нужды национальной обороны.

Конгресс одобрил выделение финансов для Украины Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 миллионов долларов США на помощь для Украины в сфере безопасности, приняв проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны".

"Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, определена в объеме 250 миллионов долларов. Из указанной суммы 50 миллионов долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений" – сообщает пресс-служба Посольства Украины в США.

В документ также включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который предполагает помощь украинскому государству в усилении собственных возможностей по защите от кибератак. В частности, Государственному департаменту поручается представить Конгрессу доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

В дальнейшем проект закона должен быть поддержан Сенатом и передан на подпись Президенту США.

Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

Напомним, ранее в украинском Кабмине назвали страны, которые готовы финансировать миротворческую миссию ООН на Донбассе.

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