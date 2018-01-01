В Конгрессе США согласовали сумму военной помощи Украине

Средства выделяются на летальное оружие оборонительного характера.
При этом средства выделяются на летальное оружие оборонительного характера, обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.
Законопроект располагает 1,3 триллиона долларов для финансирования правительства до сентября. Он значительно увеличивает расходы на национальную оборону и не финансирует некоторые иммиграционные инициативы президента США Дональда Трампа.
Кроме того, в бюджете выделяются средства на продвижение прав человека в КНДР (8 млн долл.) и строительство стены на границе с Мексикой (1,6 млрд долл.).
Конгресс должен принять бюджет до пятницы. Затем его подпишет президент Трамп.
Напомним, ранее стало известно о первом летальном оружии, полученном Украиной от США.