В Конгрессе США согласовали сумму военной помощи Украине

Средства выделяются на летальное оружие оборонительного характера.

В Конгрессе согласовали проект бюджета Facebook.com

В проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенном в Конгрессе после предварительного согласования республиканцами и демократами, на военную помощь Украине предусмотрено выделение 200 млн долларов.

При этом средства выделяются на летальное оружие оборонительного характера, обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.

Законопроект располагает 1,3 триллиона долларов для финансирования правительства до сентября. Он значительно увеличивает расходы на национальную оборону и не финансирует некоторые иммиграционные инициативы президента США Дональда Трампа.

Кроме того, в бюджете выделяются средства на продвижение прав человека в КНДР (8 млн долл.) и строительство стены на границе с Мексикой (1,6 млрд долл.).

Конгресс должен принять бюджет до пятницы. Затем его подпишет президент Трамп.

Напомним, ранее стало известно о первом летальном оружии, полученном Украиной от США.