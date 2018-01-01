В Константинополе заявили о недопустимости церковной власти Москвы над Украиной

В патриархате выразили надежду на воссоединение украинской церкви.

В Константинополе никогда не признавали церковной власти Фото: russia.greekreporter.com

Вселенский Патриарх Варфоломей по время богослужения заявил, что российская церковь никогда не получала полномочий для управления прихожанами на территории Украины.

"Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины кому-либо, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского Патриарха", - цитирует его речь в Facebook епископ УПЦ КП Евстратий Зоря.

По словам Патриарха, Вселенский Престол желает, чтобы "разделенное в Украине церковное тело было восстановлено".

"Вселенский Патриарх Варфоломей сказал о своей неизменной заботе/интересе в решении/лечении украинского церковного вопроса и восстановлении единства разделенного церковного тела в стране. Его Святейшество напомнил о том, что Константинопольская Церковь всегда заботилась и решала много сложных церковных вопросов в интересах народа Божьего и сохранения Всеправославного единства, и сегодня борется для урегулирования церковных дел в Украине", — сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, накануне в УПЦ МП заявили, что предоставление украинской церкви автокефалии может привести к конфронтации между сторонниками религиозных организаций, в частности, "к кровопролитию".

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