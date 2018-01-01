В контрразведке США посоветовали болельщикам на ЧМ-2018 беречь гаджеты от российских хакеров

Заклеивать веб-камеру ноутбука, такое ощущение, нужно уже просто по умолчанию.

Глава Управления национальной контрразведки США Уильям Эванина предупредил всех фанатов футбола, которые намерены приехать на мировое футбольное первенство в РФ, о том, что их гаджеты могут атаковать местные хакеры.

Соответствующее сообщение в среду, 13 июня, опубликовало новостное агентство Reuters.

Гаджеты geektimes.ru

По мнению Эванина, все украденные данные с мобильных устройств могут попасть к российскому правительству. Он также считает, что сильнее всего рискуют своими гаджетами американские чиновники и представители корпораций.

Кроме того, Эванина посоветовал фанатам футбола брать с собой в поездку не главный смартфон, а запасной. При этом из него необходимо извлекать аккумулятор, когда гаджет не используется.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские казаки рассказали о том, как поступят при виде целующихся во время футбольного ЧМ мужчин.

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