В Кремле дали "неожиданный" ответ на заявление Трампа о признании Крыма российским

Песков разделил вопросы касательно аннексированного полуострова на "однозначные" и те, в которых возможен консенсус.

Песков прокомментировал заявление Трампа о признании Крыма российским. УНИАН Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности признания аннексированного Крыма российским и отмены соответствующих санкций против России.

Комментируя данное заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принадлежность аннексированного Крыма России "однозначна".

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России", — цитирует Пескова RT.

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При этом российский чиновник отметил, что в остальном консенсус возможен, так как все остальное — "вопросы для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения".

Напомним, в США допустили вероятность возвращения РФ в "Большую восьмерку" без возвращения Крыма Украине. Комментарии Помпео прозвучали на фоне того, как советник Трампа по национальной безопасности встречался в Москве к Путиным.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии — Хельсинки. Напомним, президенты США и РФ встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

Президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России.

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