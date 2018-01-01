В Кремле назвали убийство Бабченко "провокацией" и намерены участвовать в расследовании

Представитель президента РФ требует совместной работы украинских и российских правозащитников.

В России убийство Бабченко считают "провокацией" Фото: Reuters

В совете по правам президента России заявили, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко является провокацией, и они будут добиваться допуска своих правозащитников к материалам дела.

"Мы в СПЧ возмущены убийством российского журналиста Аркадия Бабченко, мы знаем его как опытного военного журналиста, со своим особым видением мира, со своим очень критическим взглядом на российскую политику. Именно поэтому его убийство носит откровенно провокационный характер", - цитирует главу СПЧ Михаила Федотова Интерфакс.

Глава СПЧ намерен в среду, 30 мая, направить соответствующее письмо уполномоченному по правам человека при Верховной Раде Украины Людмиле Денисовой.

"Мы требуем, чтобы расследование этого убийства было проведено максимально тщательно и под пристальным общественным контролем. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы к материалам следствия были допущены российские и украинские правозащитники", - добавил он.

Как ранее сообщалось, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Бабченко в Киеве.

Последний свой пост на странице в Facebook Аркадий Бабченко посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с Бабченко, отметил, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью Бабченко.

Российский совет по правам человека при президенте заявил, что будет требовать от Украины самого тщательного расследования.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция рассматривает две версии убийства Бабченко.

Руководитель российского Совета по правам человека Михаил Федотов выразил возмущение в связи с убийством Бабченко и подчеркнул, что представители совета потребуют от властей Украины самого тщательного расследования этого преступления.

Оппозиционный политик Михаил Саакашвили, комментируя смерть Бабченко заявил, что "Порошенко оставляет за собой шлейф трупов".

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