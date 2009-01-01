В Кремле назвали условиях признания Россией ЛНР и ДНР

Песков заявил, что внешнюю политику России определяет Путин.

Владимир Путин Reuters

Внешнюю политику России определяет глава государства Владимир Путин.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вопрос, при каких условиях Москва может признать террористические "Донецкую и Луганскую народные республики", пишет ТАСС.

"Отвечая на ваш вопрос, могу сказать одно — по конституции внешняя политика российского государства определяется главой государства, а именно — президентом Российской Федерации", — заявил он.

Стоит отметить, что Путин подписал указ, в соответствии с которым на территории России будут признаваться документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Больше читайте по тоеме мнения экспертов: Шантаж или срыв переговоров. Зачем Кремль признал паспорта ЛДНР.