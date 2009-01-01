В Кремле не собираются информировать НАТО о предстоящих военных учениях

Масштабные стратегические учения "Запад-2017" пройдут в сентябре на нескольких полигонах в России и Белоруссии.

Россия пока не готова брифинговать НАТО о предстоящих военных учениях.

Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, пишет glavnoe.ua.

"Пока мы настолько не продвинулись в восстановлении наших отношений, чтобы пойти на такие шаги, как перспективное разъяснение подобных ситуаций", — сказал Келин, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, выразившего в понедельник надежду, что РФ на заседании Совет Россия-НАТО (СРН) информирует альянс о предстоящих в сентябре учениях "Запад-2017".

"Пока что надо начать в новом году работу по созыву новых заседаний СРН. Я так думаю, что в ближайшее время новое заседание Совета будет созвано", — подчеркнул дипломат.

"Так что посмотрим, как у нас будет настроение в новом году и, отталкиваясь от этого, потом развернем дальнейшую работу по линии СРН", — сказал Келин.

На пресс-конференции в понедельник в Брюсселе Столтенберг, в частности, сказал: "На заседании Совета Россия-НАТО в декабре прошлого года мы обсуждали, каким образом мы можем укрепить работу СРН, с тем, чтобы это был форум, на котором бы озвучивались брифинги с обеих сторон по поводу предстоящих учений. И надеюсь, что Россия сделает то же самое в отношении учений "Запад-2017".

Напомним, в НАТО заявили, что Россия остается одной из угроз безопасности Альянса.