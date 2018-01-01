В Кремле новые санкции США назвали незаконными и губительными для экономики

В Москве заявили, что реальный ущерб еще необходимо будет подсчитать.

Дмитрий Песков заявил о негативном влиянии санкций на экономику России Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США противозаконными и отрицательно влияющими на экономическое развитие, поскольку первые негативные последствия РФ уже ощущает.

"Она [ситуация с новыми антироссийскими санкциями США] вопиющая с точки зрения и законности, и с точки зрения попрания норм всего и вся", - цитирует спикера российского лидера ТАСС.

Песков подчеркнул, что Москва теоретически была готова к различному развитию событий, однако последнее решение Вашингтона застало врасплох. Теперь власть предпринимает шаги для минимизации экономических последствий.

"Это же достаточно новое явление [новые санкции США], и мы видим первые проявления негативного характера, - пояснил он. - Конечно, требуется определенное время для анализа, чтобы понять размер реального ущерба и выработать шаги по максимально возможному исправлению ситуации".

Песков добавил, что решение об ответных мерах еще не принято, поскольку в этом вопросе необходимо максимально учесть интересы страны.

Напомним, 6 апреля в связи с отравлением российского разведчика Сергея Скрипаля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.