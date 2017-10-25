В Кремле ответили Собчак на заявления об украинском Крыме

Песков заявил, что привлечение Собчак к уголовной ответственности не является прерогативой Кремля.

Ксения Собчак. Reuters

В Кремле назвали заявление кандидата в президенты РФ Ксении Собчак по оккупированному Крыму "неправильным по сути и по форме".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

Он также отметил, что это не прерогатива администрации президента РФ возбуждать дела в связи с высказыванием Собчак об украинском Крыме.

"Привлечение к уголовной ответственности не является вопросом, который находится в прерогативе Администрации президента или Кремля, поэтому это не к нам", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Собчак привлечена к уголовной ответственности за призывы к "нарушению территориальной целостности РФ".

Песков подчеркнул, что это заявление Собчак "неправильное по сути и по форме, и с точки зрения международного права де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью РФ".

"Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности не подлежит обсуждению никак и никем", — подчеркнул он. При этом, отвечая на вопрос, сможет ли это заявление затруднить регистрацию Собчак в качестве кандидата в президенты, Песков отметил, что это вопрос ЦИК России.

"Кремль и администрация не регистрирует кандидатов в президенты", — сказал Песков.

Сама же Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о том, что Крым является территорией Украины. Всех осужденных за подобные высказывания она назвала политзаключенными, пишет РБК.

По ее словам, согласно закону, подать в суд на человека можно за призывы к отделению или нарушению территориальной целостности.

"В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным", — заявила она.

"Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже", — подчеркнула Собчак, добавив, что все осужденные за это "политзаключенные и невиновны". По ее словам, она участвует в выборах, чтобы "их нельзя было незаконно осудить в тишине".

Собчак также отметила, что статус Крыма вообще не обсуждается. Аннексию полуострова не признала ни одна мировая держава и даже Сбербанк РФ.

"Вообще-то мировому сообществу неизвестно (о том, что Крым и Севастополь являются частью РФ). Вот буквально никому. Вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь. Да что там мировая держава: даже Сбербанк России не признает Крым частью России", — подчеркнула телеведущая на своей странице в Facebook.

"Или вы видите в Евпатории, Ялте, Керчи или Симферополе хоть одно его отделение? В отличие от Натальи (Поклонской — ред.) я родилась и всю жизнь прожила в России. Мой отец был одним из тех людей, кто писал ее Конституцию. И мне действительно неприятно, что мы как страна не держим слово, данное нашему главному соседу. Я училась в МГИМО, давно правда, меня тогда учили, что международные договоры нужно уважать и при этом все можно обсуждать", — отметила Собчак.

"Но видимо в евпаторийском филиале харьковского юридического института и в Государственной думе есть вещи, которые не обсуждаются: Крым наш, Царь женился девственником, Путин - навечно. Но с другой стороны — хорошо, что Наталья (Поклонская) хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров", — добавила она.

Ранее Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров резко ответил на заявление Собчак по оккупированному Крыму.

Напомним, 18 октября российская телеведущая Ксения Собчак официально объявила о своих намерениях баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году.

Ранее она заявила, что оккупированный Крым принадлежит Украине с точки зрения международного законодательства. Собчак считает, что "Украина — важнейший партнер России, и добиться улучшения отношений — "самая главная задача".

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