В Кремле прокомментировали "нормандский формат" без Путина

Настоящий "нормандский формат" подразумевает участие России, заявил Дмитрий Песков.
По его словам, главы Франции, Германии и Украины могут проводить встречи между собой, но переговорами в "нормандском формате" они являться не будут, передает Российская газета.
"Тут можно только смотреть, как они могут и могут ли повлиять на судьбу Донбасса. Если такой саммит будет, наверняка, существуют вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих. Но истинный нормандский формат подразумевает участие России", – отметил Песков.
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Накануне канцлер Германии Меркель в ходе встречи с Порошенко анонсировала майскую встречу в немецком Ахене с участием самого Порошенко и президентом Франции Макроном без участия Путина.