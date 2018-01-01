В Кремле прокомментировали "нормандский формат" без Путина

Настоящий "нормандский формат" подразумевает участие России, заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в немецком городе Ахен без участия Владимира Путина

По его словам, главы Франции, Германии и Украины могут проводить встречи между собой, но переговорами в "нормандском формате" они являться не будут, передает Российская газета.

"Тут можно только смотреть, как они могут и могут ли повлиять на судьбу Донбасса. Если такой саммит будет, наверняка, существуют вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих. Но истинный нормандский формат подразумевает участие России", – отметил Песков.

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Накануне канцлер Германии Меркель в ходе встречи с Порошенко анонсировала майскую встречу в немецком Ахене с участием самого Порошенко и президентом Франции Макроном без участия Путина.