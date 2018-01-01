В Кремле прокомментировали убийство Бабченко

Песков заявление о причастности России к убийству Бабченко назвал верхом цинизма.

Песков заявление о причастности РФ к убийству Бабченко назвал верхом цинизма.

Заявления Украины о причастности России к убийству российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве Кремль назвал верхом цинизма.

Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это верх цинизма. На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования", — цитирует Пескова RT.

При этом ранее в Кремле убийство Бабченко уже назвали "провокацией" и заявили, что и намерены участвовать в расследовании. Представитель президента РФ требует совместной работы украинских и российских правозащитников.

Напомним, аналитик и политолог Александр Кочетков заявил, что убийство Бабченко – "это заказное политическое убийство по профессиональным канонам совковых спецслужб. И на этом основании у меня нет сомнений, что путинский режим демонстративно расправляется с теми, кто пытается ему противостоять".

В свою очередь оппозиционный политик Михаил Саакашвили, комментируя смерть Бабченко, заявил, что "Порошенко оставляет за собой шлейф трупов".

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Напомним, Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы). Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция.

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