В Кремле разочарованы командой Трампа и признали, что посол РФ встречался с людьми президента США

Песков признал, что посол России в США Сергей Кисляк встречался с соратниками Трампа во время президентской кампании.

Дональд Трамп. Reuters

В Кремле разочарованы администрацией президента США Дональда Трампа , и не видят прогресса в улучшении отношений.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу CNN, пишет Радио Свобода.

По его словам, в ходе избирательной кампании в 2016 году выглядело, что Трамп хочет более тесных отношений и более тесного сотрудничества с Москвой.

Но "к сожалению, у нас нет понимания, когда этот диалог может начаться", – сказал Песков.

В январе спецслужбы США обнародовали отчет о том, что, по их оценкам, президент России Владимир Путин приказал осуществить "кампанию влияния" с целью подорвать доверие к избирательной системе США и дискредитировать соперницу Трампа Хиллари Клинтон. Также пять различных комитетов Конгресса проводят связанные с Россией расследования.

Песков раскритиковал то, что он назвал "истерией" в США относительно России. "Мы считаем, что есть реальная опасность для будущего наших двусторонних отношений, и мы искренне хотим увидеть, что эта истерия подходит к своему логическому завершению", — сказал он.

Он также признал, что посол России в США Сергей Кисляк встречался с соратниками Трампа во время президентской кампании.

Как пишет Daily Mail, Песков, который отрицает вмешательство России в 2016 году в выборы президента США, предположил, что Кисляк просто выполнял свою работу, когда встречался с людьми из окружения Трампа, в том числе с генеральным прокурором Джеффом Сешнсом.

Песков также заявил, что, вероятно, Кисляк также проводил встречи с людьми кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

"Это его работа", —прокомментировал Песков встречи Кисляка с соратниками Трампа, в том числе беседу с экс-советником Белого дома по вопросам безопасности Майклом Флинном, который был вынужден уйти в отставку.

"Он (Флинн — ред.) говорил о двусторонних отношениях. Он говорил о том, что происходит в Соединенных Штатах, поэтому у нас есть лучшее понимание в Москве", — сказал Песков.

"Это то, что выполняется каждым послом России за рубежом, каждым послом Соединенных Штатов, в том числе в Москве", — отметил Песков.

"Потому что, чем больше посол разговаривает с людьми в своей стране проживания, тем лучше работа, которую он выполняет", — добавил спикер Путина.

Отвечая на вопрос о том, что не известно о встрече российского посла с представителями Клинтон, Песков сказал: "Если вы посмотрите на некоторых людей, связанных с Хиллари Клинтон, то во время ее кампании вы, вероятно, видели, что у нее было много встреч такого рода".

При этом он добавил, что не было никаких встреч посла по поводу избирательных процессов.

Кроме того, на уточняющий вопрос о том, с кем конкретно из людей Клинтон посол России встречался, Песков ответил, что с людьми, "которые консультируют Хиллари или консультируют людей, которые работают на Хиллари".

Напомним, политолог РФ Лилия ЛШевцова объяснила, почему президентство Трампа является головной болью для Москвы.