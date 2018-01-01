У Путина решили судьбу "куратора Украины" Суркова

У Путина два новых помощника. И оба они – выходцы из ФСБ.

Сурков сохранил свой пост. aksakal.info

Суркова оставили помощником президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля. Напомним, в Кремле Сурков отвечает за сотрудничество с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также "кураторство Украины".

Кроме того, у главы РФ появилось два новых помощника – Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков. Как сообщает Telegram-канал "Методичка", оба они – выходцы из ФСБ.

По данным канала, ранее Серышев возглавлял карельское ФСБ, после чего трудился заместителем главы Федеральной таможенной службы.

Шальков уже проработал в органах безопасности 25 лет. Три года назад его назначили на должность статс-секретаря – заместителя директора ФСБ, он отвечал за взаимодействие с органами власти.

При этом Герман Клименко был уволен с поста советника президента РФ по программам развития интернета. Соответствующий указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Также своих должностей лишились советник президента Сергей Григоров, помощники президента Евгений Школов и Владимир Кожин.

Ранее Волкер назвал Суркова "умным и профессиональным" партнером по решению конфликта на Донбассе. Американский дипломат позитивно оценил сотрудничество с российским представителем относительно военного конфликта в Украине.

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