В Крыму ФСБ задержала очередного украинского "шпиона", видео

Госпогранслужба проверяет информацию о возможном пересечении админграницы с Крымом гражданина Украины.

Спецслужба России, иллюстрация.

аннексированном Крыму Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет ТАСС.

"11 февраля 2018 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович", — сообщили в ФСБ.

По данным российской спецслужбы, "данный человек целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства".

Следователем ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж").

Как сообщил Крым.Реалии глава пресс-службы украинского пограничного ведомства Олег Слободян, Госпогранслужба Украины проверяет информацию о возможном пересечении админграницы с Крымом гражданина Украины, задержанного в Симферополе сотрудниками ФСБ России по обвинению в шпионаже.

Это не первый случай задержания украинских граждан на территории аннексированного Крыма. ФСБ проводит на полуострове регулярные обыски, аресты и допросы активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как борьбу с инакомыслием.