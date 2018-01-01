В Крыму пообещали квартиру футболисту сборной России, который забьет гол Хорватии

Российский игрок получит жилье в Севастополе.

Игрок сборной России может получить квартиру в Крыму Фото: Reuters

Депутат подконтрольного России крымского парламента и руководитель одной из строительных компаний Евгений Кабанов заявил, что квартиру в элитном жилищном комплексе Севастополя получит игрок сборной России, который забьет победный гол в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии.

"Игроку российской сборной по футболу, забившему победный гол в завтрашнем историческом матче Россия – Хорватия, компания готова подарить квартиру в нашем новом ЖК в Севастополе!" – цитирует крымчанина "Сегодня".

Напомним, в субботу, 7 июля, в 17:00 встретятся сборные Швеции и Англии, а в 21:00 Россия и Хорватия.

Как ранее сообщалось, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович собирается посетить матч своей команды на ЧМ-2018. Хорватский лидер уже прибыла в Сочи, где состоится футбольный поединок.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram