В Латвии начались большие военные учения НАТО "Серебряная стрела-2017"

Латвийские вооруженные силы и военные стран-союзников будут отрабатывать "жизненно важные задачи для защиты страны".
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии, в учениях примут участие военные из 11 стран-союзников, в том числе из Албании, США, Эстонии, Италии, Канады, Великобритании, Польши, Словении, Испании и Германии, общей численностью 3,5 тыс. человек.
Целью учений указано, что латвийские вооруженные силы и военные стран-союзников будут отрабатывать "жизненно важные задачи для защиты страны". Маневры продлятся до 29 октября.
Напомним, начиная с 10 сентября, в Латвийской национальной академии обороны прошли учения НАТО "Steadfast Pyramid 2017" и "Steadfast Pinnacle 2017", в которых планируют принять участие более 40 старших и высших офицеров из стран-членов НАТО и стран-партнеров альянса — Финляндии и Швеции.