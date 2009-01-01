В Латвию прибыли легендарные "Черные ястребы" и подразделение "Феникс" армии США: опубликованы фото и видео

Всего в Латвию, Германию и Румынию будет отправлено 2200 солдат, 86 вертолетов и более 700 единиц оборудования.

"10-я Авиационная бригада 3-го Авиационного батальона общей поддержки "Phoenix" является первой авиационной бригадой, которая прибыла в Европу в рамках ротации с целью продемонстрировать готовность США и НАТО поддерживать безопасность Европы. В обычное время бригада базируется в Форт Драме, штат Нью-Йорк", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что всего в Латвию, Германию и Румынию будет отправлено 2200 солдат, 86 вертолетов и более 700 единиц оборудования. Около 60 представителей бригады будут проводить авиационные операции и принимать участие в международных учениях "Atlantic Resolve" на базе в Лиелварде.

В настоящее время в составе сил армии США в Европе имеется еще один батальон, оснащенный ударными вертолетами Apache, — 1-й батальон 3-го авиационного полка, входящий в состав 12-й боевой авиационной бригады, которая базируется в городе Ансбах в Германии (на западе Баварии).

фото; видео: Delfi