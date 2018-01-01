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В Литве американские военнослужащие угодили в ДТП на бронетранспортерах: фото

Сегодня, 18:26
БТР США < >
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1 / 5 (DELFI / Paulius Garkauskas)

Инцидент произошел на трассе "Пренай - Каунас".

На трассе в Пренайском районе Литвы произошло столкновение, в котором участвовали четыре военных бронетранспортера США − модели Stryker.

В результате инцидента пострадали 13 американских военнослужащих, сообщает портал Delfi со ссылкой на представителей пресс-службы Вооруженных сил Литвы в четверг, 7 июня.

Согласно имеющимся данным, жизнь раненых военных вне опасности. Все они находятся в Каунасской клинической больнице и готовятся к прохождению через профилактическую проверку.

Трассу "Пренай – Каунас" временно перекрыли, а местных жителей попросили выбирать другие маршруты.

К слову, американские военнослужащие прибыли в Литву ради участия в учениях "Удар меча".

Напомним, ранее украинские разведчики сообщали о том, что россияне отработали захват Прибалитки.

 

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Теги:  
Литва, Прибалтика, БТР, бронетранспортеры, учения, ДТП, армия США
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