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В Литве назвали главной угрозой безопасности военную агрессию РФ

Сегодня, 17:34

За принятие документа отдали свои голоса 107 депутатов.

Россия, агрессия, флаг
mir24.net
Сейм Литвы утвердил обновленную Стратегию национальной безопасности.

Об этом пишет dw.com.

За принятие этого документа отдали свои голоса 107 депутатов. В нем содержатся четырнадцать главных угроз для безопасности Литвы.

Прежняя Стратегия была принята в 2012 году, однако, в Вильнюсе посчитали, что она не отражает современных реалий в связи с появлением новых угроз национальной безопасности.

На первом месте в документе — конвенциональная военная угроза, которую представляет "подготовка и воля Российской Федерации к использованию военной силы для достижения своих целей". По мнению авторов Стратегии, следующей угрозой являются замаскированные разведывательные и военные средства, используемые иностранными государствами для негативного влияния на социально-экономическую и политическую стабильности страны. На третьем месте — деятельность третьих стран, которая может оказать негативное влияние на евроатлантическое единство.

Также в Стратегии говорится о кибернетических и информационных угрозах, энергетической и экономической зависимости. В список небезопасных стран в сфере развития ядерной энергии неподалеку границ Литвы вошли Российская Федерация и Республика Беларусь.

Также в документе перечислены угрозы национальной безопасности общего характера, в том числе экстремизм, терроризм, нестабильность в мире и регионе, региональная и социальная отчужденность, радикализация, коррупция, организованная преступность, демографический кризис.

Напомним, в Литве вежливо послали российских судей, узаконивших аннексию Крыма.

Теги:  
Сейм, Литва, безопасность, угроза, военная агрессия РФ
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