В Литве стало больше украинцев с белорусами и меньше россиян

Соответствующие данные представил Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы.
При этом число проживающих в Литве россиян уменьшилось на 8,3% по сравнению с данными за прошлый год и составило 12,3 тыс. человек. В целом, эти три группы составляют 70,1% из числа проживающих в Литве иностранцев, соответствующие данные представил Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы, сообщает Delfi.
Таким образом, несмотря на сокращение населения Литвы в прошлом году на 0,8%, количество проживающих в ней граждан других государств увеличилось на 15,4%.
В Департаменте указывают, что большая часть проживающих в Литве иностранцев (54,5%) являются обладателями времнного вида на жительство - в этом году таковых 54,5%, тогда как в прошлом году их было 48,5%. В течение года количество обращений за выдачей разрешения на временное проживание увеличилось на 13,8%, за заменой - на 25,2%.
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Напомним, ранее правительство Литвы по причине постоянного увеличения масштабов трудовой иммиграции из Украины приняло решение об установлении квот для зарубежных работников на некоторые профессии.
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