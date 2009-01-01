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В Литву прибыл крейсер США с управляемыми ракетами на борту: опубликовано видео

Сегодня, 12:40

Цель визита крейсер США — обеспечить мир и стабильность в Балтийском регионе.

крейсер, корабль, USS Hue City, США, Клайпеда
Крейсер США USS Hue City
В литовский порт Клайпеда прибыл ракетный крейсер США USS Hue City с управляемыми ракетами на борту.

Об этом сообщает посольство США в Литве в Facebook.

"Основная цель визита — укрепить связи с Литвой и другими союзниками по НАТО, обеспечить мир и стабильность в Балтийском регионе", — говорится в сообщении.

Как отмечает Delfi, заранее публично прибытие крейсера США не анонсировалось.

Представитель по связям с общественностью посольства США сообщила, что экипаж судна проведет в Литве около недели.

Члены экипажа встретятся с представителями ВМС Литвы, посетят литовские военные суда, примут участие в социальных проектах. 

Напомним, С 1 по 10 февраля в восточной части акватории Черного моря на площади в 80 тыс. кв. км пройдут учения НАТО "Морской щит-2017".

В учениях будут задействованы 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов.

фото: rus.delfi.lv

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Литва, Клайпеда, крейсер, корабль, США, USS Hue City, ракеты, НАТО, безопасность, Балтийское море.
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