В Ливии атаковали авиабазу, погибли более 140 человек

Трагедия произошла в четверг возле города Брак-аш-Шати.

Разрушенный дом и танк, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com

В четверг, 18 мая, возле ливийского города Брак-аш-Шати (находится на юге страны), погиб, по меньшей мере, 141 человек.

Об этом рассказал представитель ливийской национальной армии Ахмад Аль-Месмари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

По его данным, объект контролируют отряды командующего армией Ливии Халифы Хафтара, СМИ пишут, что его атаковали группировки, союзные правительству нацсогласия.

"Солдаты возвращались с военного парада. Они были безоружны. Большинство из них погибли… среди жертв атаки также были мирные жители, которые работали на авиабазе или находились поблизости", — отметил Аль-Месмари.

Из-за произошедшего глава правительства нацсогласия Фаез Сарадж отстранил от работы министра обороны Аль-Махди аль-Баргаси. Правительство страны заявляло, что не отдавало приказ об атаке, а случившееся "является военной эскалацией и затрудняет процесс национального примирения".

Напомним, 21 апреля в Афганистане под городом Мазари-Шариф боевики исламистской группировки "Талибан" напали на военную базу, тогда могли погибнуть до 200 человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.