В Лондоне королевская семья окрестила принца Луи: трогательные фото

В Британии 9 июля состоялись крестины третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон – трехмесячного принца Луи.

Малыша Луи, как и его старшего брата Джорджа, крестили в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Трогательные фото начала церемонии опубликованы в Twitter Kensington Palace.

На крестины принца Луи прибыли брат принца Уильяма принц Гарри с супругой Меган Маркл, дедушка младенца принц Чарльз и его жена Камилла Паркер-Боулз. Обряд крещения провел старший епископ Англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Крестины стали первым выходом в свет новорожденного королевского наследника. Луи крестили, как и старших детей Уильяма и Кейт, в копии кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году, оригинал которой использовали до 2008 года.

Крестными родителями принца Луи стали близкие друзья и родственники герцога и герцогини Кембриджских.

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C