В Лондоне отвезли в больницу мужа королевы Елизаветы II

Информация опубликовала пресс-служба Букингемского дворца.

Принц Филипп и Елизавета II РИА Новости

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский и принц-консорт Филипп Маунтбеттен, был доставлен в медучреждение имени короля Эдуарда VII в Лондоне – для проведения плановой операции на бедре.

"Его королевское высочество герцог Эдинбургский прибыл в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне во вторник во второй половине дня для плановой операции на бедре, операция состоится завтра", — заявили в пресс-службе Букингемского дворца.

К слову, принцу-консорту в июне минувшего года исполнилось 96 лет. Почти год назад представители Букингемского дворца объявили, что герцог Эдинбургский прекращает официальную деятельность. Однако теперь он иногда сопровождает королеву Елизаветы II на некоторых официальных мероприятиях в качестве частного лица.

Напомним, ранее внук Филиппа и Елизаветы II, принц Гарри, заявлял о том, что никто из королевской семьи не желает занимать трон.