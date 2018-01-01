В Лондоне закрыли аэропорт из-за найденной в Темзе бомбы времен Второй мировой

В операции по ееизвлечению принимали участие специалисты из Королевского военно-морского флота Великобритании.
Соответствующее сообщение в понедельник, 12 февраля, опубликовали представители пресс-центра городской полиции.
Согласно обнародованным данным, накануне вечером полиция оцепила зону радиусом в 214 метров вокруг найденного взрывоопасного предмета.
По данным полиции, бомба была случайно обнаружена в районе доков имени короля Георга V во время проведения плановых ремонтных работ.
Также известно, что в операции по ееизвлечению принимали участие специалисты из Королевского военно-морского флота Великобритании.
"Офицеры помогли эвакуировать объекты в зоне отчуждения, а полиция работает с местными властями, чтобы предоставить местным жителям временное жилье в случае чрезвычайных ситуаций и соответствующую поддержку", – сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Великобритании судили изображавшего на кладбище привидение мужчину.