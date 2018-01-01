В Македонии тысячи людей протестовали против переименования страны

Митингующие требовали, чтобы премьер-министр прекратил переговоры с Грецией по поводу названия страны.

Протесты в Македонии. Reuters

В столице Македонии Скопье прошли массовые протесты против переименования страны.

Тысячи людей вышли на улицы столицы, размахивая флагами Македонии и скандируя: "Мы - македонцы", демонстрируя свое несогласие с планами правительства внести изменения в названия страны, сообщает The Guardian.

Митингующие требовали, чтобы премьер-министр, Зоран Заев, прекратил переговоры с Грецией по поводу названия страны.

Они также хотят, чтобы в ООН была принята резолюции, которая будет признавать за Македонией ее конституционное название.

Протестующие также обвинили правительство и главную оппозиционную националистическую партию VMRO-DPMNE в предательстве национальных интересов.

В начале февраля власти Македонии заявили о готовности решить международный спор с Грецией относительно названия бывшей югославской республики.

В дипломатических кругах утверждали, что как возможные варианты нового названия страны рассматриваются Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония.