В Малави ввели комендантский час из-за ритуальных убийств и вампиров

Теперь на улицу разрешено выходить только с 7:00 до 17:00 по местному времени.

Власти Малави ввели комендантский час в связи с ритуальными убийствами, в ходе которых убийцы пьют человеческую кровь.

Об этом сообщает ВВС.

Информация о "вампирах" появились сначала в Мозамбике, а позже начала распространяться и в южной части Малави. Согласно отчетам властей, жертвы были убиты группами людей, которые потом пили кровь убитых во время магических ритуалов.

Президент страны Питер Мутарика пообещал расследовать убийства.

Для того чтобы предотвратить дальнейшие убийства, власти ввели комендантский час. Теперь на улицу разрешено выходить только с 7:00 до 17:00 по местному времени. ООН забрала своих сотрудников из двух районов Малави.

Отмечено, что Малави — одна из беднейших стран мира. Среди ее жителей распространены верования в ведьмовство, а также часто возникают слухи о "вампирах". Последний раз вспышку насилия, связанного с ними, фиксировали в 2002 году.

Напомним, в результате стрельбы в американском Лас-Вегасе, которую нападавший несколько минут вел с 32-го этажа отеля, более 50 человек погибли и более 200 пострадали.