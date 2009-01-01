В Мали погибли три миротворца ООН, еще пять — травмированы

Миротворческая миссия по стабилизации в Мали была учреждена ООН в апреле 2013 года.

Сегодня, 24 сентября, в Мали трое миротворцев Организации Объединенных Наций из Бангладеш были убиты взрывным устройством, которое взорвалось, когда они сопровождали конвой. Еще пятеро миротворцев получили травмы.

Трагедия произошла, когда автомобильный конвой миротворцев двигался на участке дороги между городами Анефис и Гао, сообщает Reuters.

На месте происшествия сразу же развернули силы быстрого реагирования, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Миротворческая миссия по стабилизации в Мали была учреждена резолюцией Совета Безопасности ООН от 25 апреля 2013 года.

Миротворцы должны обеспечивать стабильность и отражать угрозы основным населенным пунктам Мали, помогать в проведении диалога между властями и северными территориями страны, где действуют исламистские группировки.

Напомним, в январе в Гао на территории военного лагеря взорвался заминированный автомобиль, погибли 77 человек.