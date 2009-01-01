В Мали погибли три миротворца ООН, еще пять — травмированы

Миротворческая миссия по стабилизации в Мали была учреждена ООН в апреле 2013 года.
Трагедия произошла, когда автомобильный конвой миротворцев двигался на участке дороги между городами Анефис и Гао, сообщает Reuters.
На месте происшествия сразу же развернули силы быстрого реагирования, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Миротворческая миссия по стабилизации в Мали была учреждена резолюцией Совета Безопасности ООН от 25 апреля 2013 года.
Миротворцы должны обеспечивать стабильность и отражать угрозы основным населенным пунктам Мали, помогать в проведении диалога между властями и северными территориями страны, где действуют исламистские группировки.
Напомним, в январе в Гао на территории военного лагеря взорвался заминированный автомобиль, погибли 77 человек.