Сегодня, 13:18 RSS

В масштабном ДТП в Индии погибли 44 человека

Сегодня, 11:42

Спасательные работы на места катастрофы продолжаются.

ввв
44 человека стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Индии, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла в воскресенье, 1 июля, в горном штате Уттаракханд на севере страны, где автобус с пассажирами рухнул в пропасть.

Спасательные работы на места катастрофы продолжаются, причины и обстоятельства ДТП пока не установлены, начато расследование.

Напомним, в пятницу, 29 июня, в Китае пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем, погибли 18 человек, а 14 - пострадали.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Индия, ДТП
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности