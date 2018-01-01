В масштабном ДТП в Индии погибли 44 человека

Спасательные работы на места катастрофы продолжаются.

44 человека стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Индии, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла в воскресенье, 1 июля, в горном штате Уттаракханд на севере страны, где автобус с пассажирами рухнул в пропасть.

Спасательные работы на места катастрофы продолжаются, причины и обстоятельства ДТП пока не установлены, начато расследование.

Напомним, в пятницу, 29 июня, в Китае пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем, погибли 18 человек, а 14 - пострадали.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram