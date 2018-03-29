В МЧС России обнародовали информацию о замурованных аварийных выходах в ТЦ Кемерово

Пожарники сообщили, что система противопожарной защиты не работала.

Сотрудники МЧС РФ завершили разбирать завалы сгоревшего ТРЦ в Кемерово Фото : МЧС России по Кемеровской области

На момент прибытия пожарных в пылающий торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово все до одного аварийные выходы были наглухо закрыты.

"Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного", — сказал Бурсин, комментарий которого опубликован на сайте МЧС. Пожарный подтвердил, что в здании не было аварийного освещения и не сработала ни одна из систем противопожарной защиты", - цитирует РИА Новости начальника службы пожаротушения Кемеровской области РФ Андрея Бурсина.

По словам представителя МЧС, в торговом центре находились баллоны с газом, и пожарным пришлось их экстренно выносить. Однако один все-таки взорвался.

Бурсин заявил, что прибывших специалистов никто не встретил из администрации или охраны здания, никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их. В этот момент огонь распространялся очень быстро, чему способствовала, очевидно, старая вентиляция в здании.

"Пожарные, в том числе и звено газодымозащитной службы, сразу поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания. Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться практически невозможно", — сказал пожарный.

По его словам, команда спасла 13 человек, которые выбрались на крышу, одного мужчину обнаружили живым в коридоре четвертого этажа. Еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта.

Отмечается, что уже опознаны тела 27 человек, из них 14 были похоронены 28 марта.

Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой.

Как ранее сообщалось, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар, который унес жизни 64 человек, большинство из них – дети.