В Мексике автобус с пассажирами упал в пропасть: много жертв и пострадавших

Авария произошла недалеко от границы страны с Гватемалой, ее причина пока неизвестна.

Автобус с пассажирами, иллюстрация Reuters

Возле мексиканского города Мотосинтла, погибли, по меньшей мере, 17 человек, 31 — получил травмы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местных властей, пишет Укринформ.

Агентство уточнило, что авария произошла в горном районе недалеко от границы страны с Гватемалой.

"По меньшей мере 17 человек погибли и 31 человек получил ранения вследствие падения автобуса с высоты около 90 метров", — говорится в статье.

Транспортное средство съехало с дороги и упало с крутого склона, причина ДТП пока неизвестна.

Ранее стало известно, что в мексиканском Соноре в ДТП погиб бывший чемпион мира по боксу, который выступал во втором наилегчайшем весе (до 52 кг), — Давид Санчес — и его брат. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: teleSUR tv