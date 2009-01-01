В Мексике автобус с пассажирами упал в пропасть: много жертв и пострадавших

Авария произошла недалеко от границы страны с Гватемалой, ее причина пока неизвестна.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местных властей, пишет Укринформ.
Агентство уточнило, что авария произошла в горном районе недалеко от границы страны с Гватемалой.
"По меньшей мере 17 человек погибли и 31 человек получил ранения вследствие падения автобуса с высоты около 90 метров", — говорится в статье.
Транспортное средство съехало с дороги и упало с крутого склона, причина ДТП пока неизвестна.
Ранее стало известно, что в мексиканском Соноре в ДТП погиб бывший чемпион мира по боксу, который выступал во втором наилегчайшем весе (до 52 кг), — Давид Санчес — и его брат. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Видео: teleSUR tv