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В Мексике микроавтобус таранил грузовик, погибло 13 человек

Сегодня, 02:30

По предварительным данным, у рейсового микроавтобуса отказали тормоза.

мексика полиция
Полиция на несколько часов перекрыла трассу www.milenio.com
В Мексике случилось серьезное ДТП с большим количеством жертв - в столкновении грузовика и пасажирского микроавтобуса погибли 13 человек. 

Авария произошла на 17-м километре трассы "Мехико-Пачука". Как сообщила полиция после предварительного расследования подробностей инцидента, у микроавтобуса отказали тормоза, после чего он на огромной скорости врезался в припаркованный на обочине тяжелый грузовик. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает мексиканский новостной портал Milenio.

В результате столкновения на месте погибли 12 человек, находившихся в микроавтобусе, еще одна пассажирка скончалась уже в больнице. Из-за аварии трасса оказалась перекрыта на несколько часов.

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Мексика, ДТП, инцидент, автобус, фура, полиция
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