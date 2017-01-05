В Мексике расстреляли посетителей рынка

Инцидент случился в Акапулько, по данным Reuters, погибли шесть человек.

Последствия стрельбы Скриншот видео с youtube.com

В мексиканском городе Акапулько (штат Герреро) неизвестные злоумышленники из огнестрельного оружиярынка.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные представителя службы безопасности штата.

В то же время Reuters уточнило, что в результате атаки погибли шесть человек.

"… не менее трех преступников с огнестрельным оружием расстреляли посетителей рынка", — отметили в мексиканском ведомстве.

По его данным, четыре человека скончались на месте происшествия, одна женщина была госпитализирована и умерла в больнице. "В настоящее время ведется расследование случившегося", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что одном из городов Мексики прогремел взрыв на рынке пиротехники, тогда десятки людей погибли, а также пострадали. Узнать больше об инциденте можно здесь.