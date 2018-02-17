В Мексике рухнул вертолет с чиновниками. Погибло 13 человек, политики не пострадали, фото

Жертвами авиакатастрофы стали местные жители, на которых упало воздушное судно.

В Мексике упал вертолет с чиновниками на борту Фото: sky.com

В Мексике потерпел крушение вертолет , в котором летели министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат.

Оба политика выжили, однако погибли 13 мексиканцев, в том числе трое детей, на которых упало воздушное судно, сообщает LB.ua со ссылкой на мировые информагентства.

По информации СМИ, чиновники летели на инспекционный осмотр территорий, которые пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,2 балла, произошедшего ночью 17 февраля.

Пилот вертолета потерял управление при посадке, и машина рухнула на людей, которые ночевали в поле, опасаясь повторных подземных толчков. Чиновники и военные, которые находились в воздушном судне, не пострадали, однако есть многочисленные жертвы среди местного населения: помимо 13 погибших, 15 мексиканцев получили ранения разной степени тяжести.

Как ранее сообщалось, катастрофа с участием вертолета произошла в Кременчуге. В результате крушения погибло три человека.