В Мексике взорвалась фабрика фейерверков: 17 погибших, свыше 30 пострадавших. Видео

Среди жертв есть сотрудники полиции и пожарной службы.
Как сообщает АР, в момент второй детонации погибло четверо пожарных и двое полицейских, которые ликвидировали последствия первого взрыва.
Пока идентифицировано восемь погибших, все они местные жители города Тультепек. Личность остальных жертв пока не выяснена.
Отмечается, что пострадавшие экстренно доставлены в близлежащие больницы. В том числе эвакуация производилась на вертолетах. Сейчас на месте происшествия последствия взрывов ликвидируют 300 сотрудников спасательных служб.
Напомним, немецком городе Вупперталь произошел мощный взрыв в жилом доме, в результате ранения получили 25 жильцов.
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