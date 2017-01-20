В Мельбурне авто намеренно направили в толпу, есть жертвы и раненые: опубликованы фото и видео

По меньшей мере три человека погибли и более 20 получили ранения.
Полиция штата Виктория заявила, что водитель действовал намеренно, но при этом власти не считают случившееся терактом, сообщает русская служба ВВС.
Водитель был арестован. Он "намеренно врезался в толпу", сказал журналистам глава полиции штата Виктории Стюарт Бейтсон.
Согласно заявлению полиции, случившееся связано с ножевой атакой, произошедшей ранее в другой части города.
Инцидент произошел около днем на оживленном перекрестке на пересечении Бурк-стрит и Квин-стрит.
У многих пострадавших тяжелые ранения, они доставлены в больницу.
На видеозаписях виден бордовый седан, который беспорядочно двигается кругами около железнодорожного вокзала на Флиндерс-стрит.
"По нашей информации, этот мужчина сделал несколько кругов на Флиндерс-стрит и Свонстон-стрит, повернул налево к торговому центру на Бурк-стрит и намеренно въехал в толпу, а затем продолжил ехать по пешеходной зоне, врезаясь в людей", — сообщил Стюарт Бейтсон.
Экс-глава полиции штата Виктории Кристина Никсон рассказала Эй-би-си, что видела перевернутую коляску, но в ней не было ребенка.
Королевская детская больница Мельбурна сообщила, что в нее были доставлены 10 пациентов.
"Автомобиль врезался в людей недалеко от офисов и магазина и подбросил их в воздух, а затем поехал дальше", — рассказал один из очевидцев.
"Люди кричали, было много шума и пыли, — описывает ситуацию свидетель. — Я думал, что здание обрушилось".
Согласно агентству Reuters, у водителя в руках было оружие, которое он выставил из окна.
Очевидцы также сообщают, что слышали выстрелы. По их словам, водитель въехал в толпу и не останавливался.
Полиция перекрыла центр города и приостановила движение общественного транспорта.
фото: theage.com.au; 9news.com.au; Видео: dailymail.co.uk