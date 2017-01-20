В Мельбурне авто намеренно направили в толпу, есть жертвы и раненые: опубликованы фото и видео

По меньшей мере три человека погибли и более 20 получили ранения.

Водитель действовал намеренно, theage.com.au

В австралийском городе Мельбурн легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице.

Полиция штата Виктория заявила, что водитель действовал намеренно, но при этом власти не считают случившееся терактом, сообщает русская служба ВВС.

Водитель был арестован. Он "намеренно врезался в толпу", сказал журналистам глава полиции штата Виктории Стюарт Бейтсон.

Согласно заявлению полиции, случившееся связано с ножевой атакой, произошедшей ранее в другой части города.

Инцидент произошел около днем на оживленном перекрестке на пересечении Бурк-стрит и Квин-стрит.

У многих пострадавших тяжелые ранения, они доставлены в больницу.

На видеозаписях виден бордовый седан, который беспорядочно двигается кругами около железнодорожного вокзала на Флиндерс-стрит.

"По нашей информации, этот мужчина сделал несколько кругов на Флиндерс-стрит и Свонстон-стрит, повернул налево к торговому центру на Бурк-стрит и намеренно въехал в толпу, а затем продолжил ехать по пешеходной зоне, врезаясь в людей", — сообщил Стюарт Бейтсон.

Экс-глава полиции штата Виктории Кристина Никсон рассказала Эй-би-си, что видела перевернутую коляску, но в ней не было ребенка.

Королевская детская больница Мельбурна сообщила, что в нее были доставлены 10 пациентов.

"Автомобиль врезался в людей недалеко от офисов и магазина и подбросил их в воздух, а затем поехал дальше", — рассказал один из очевидцев.

"Люди кричали, было много шума и пыли, — описывает ситуацию свидетель. — Я думал, что здание обрушилось".

Согласно агентству Reuters, у водителя в руках было оружие, которое он выставил из окна.

Очевидцы также сообщают, что слышали выстрелы. По их словам, водитель въехал в толпу и не останавливался.

Полиция перекрыла центр города и приостановила движение общественного транспорта.

фото: theage.com.au; 9news.com.au; Видео: dailymail.co.uk