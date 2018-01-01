В МИД назвали количество погибших украинцев в ДТП под Москвой

В консульстве отметили, что оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Еще один гражданин Украины был травмирован. Об этом 4 марта сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
"По предварительной информации, в результате аварии в России погиб один гражданин Украины, один пострадал", - сообщила Беца.
Спикер МИД уточнила, что консулы оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Напомним, ранее под Москвой рейсовый автобус с украинцами столкнулся со снегоуборочной машиной. Всего в салоне находилось 20 пассажиров.